Fulham renova contrato com o treinador Scott Parker por mais três épocas

O Fulham, equipa inglesa que subiu esta temporada à Premier League, anunciou esta quarta-feira que o seu treinador, Scott Parker, assinou um novo contrato válido por três épocas, até junho de 2023.

"Sinto-me muito feliz por ter assinado um novo acordo que demonstra confiança e compromisso mútuos, tanto do meu lado quanto do clube", afirmou Scott Parker ao 'site' do Fulham.

O objetivo principal da época do Fulham, que competiu na época passada na 2.ª Liga inglesa (Championship) foi alcançado, que era a subida à Premier League, e Scott Parker sublinhou esse êxito: "Estou satisfeito com o trabalho árduo que todos realizámos, que resultou em alcançar o nosso objetivo de promoção à Premier League no mês passado. Foi um grande esforço coletivo, que envolveu muita gente, e que se estendeu aos preparativos para a nova temporada".

Scott Parker considera que a assinatura do novo contrato fornece "estabilidade e oportunidade de continuar a desenvolver e fazer evoluir a equipa" e promete, da sua parte, "muito trabalho árduo e esforço para melhorar e progredir todos os dias".

O Fulham, de cujo plantel faz parte o internacional português Ivan Cavaleiro, formado no Benfica, garantiu a subida à Premier League uma época depois de ter sido despromovido, ao vencer na final do 'play-off' de subida o Brentford, por 2-1, após prolongamento.

A equipa de Scott Parker, que tinha sido relegada para o Championship em 2018/19, acompanha o campeão Leeds United e o segundo classificado West Bromwich na subida à Premier League.