Futebol na cama, acusações e 'bruxa branca': ex-namorada de Unai Emery abre o livro

A antiga namorada do treinador espanhol Unai Emery contou ao jornal inglês 'The Sun' que o técnico a culpou por ter sido despedido do Arsenal. A relação de Sacha Wright, de 35 anos, com Emery, de 48, durou dois anos e terminou há dois meses.





Segundo Sasha revelou àquele jornal inglês, o treinador acusou-a de o desestabilizar, o que o levou a ser dispensado pelos gunners em novembro."Eu confiava no Unai e realmente acreditava que nos casaríamos e que teríamos filhos juntos", confessou. "Pensei que ele fosse um cavalheiro, um homem de família. Mas depois percebi que ele não queria uma relação séria."Ela revela que o deixou em setembro, dois meses antes do despedimento. Depois reataram em dezembro, mas as coisas não correram bem. "Ele acusou-me de ter feito com que fosse despedido, que eu era uma bruxa branca e que lhe dei azar. Disse 'foi no dia que me separei de ti que começámos a perder jogos'", acrescentou Sacha.Ela conta depois como conheceu o espanhol. "Foi no verão de 2018, começámos a conversar. Eu não acompanho o futebol, por isso não fazia ideia de quem ele era. Disse-me que trabalhava na indústria do desporto mas o inglês dele era tão mau... Perguntou-me se queria sair com ele mas não queria ir a um sítio muito movimentado. Perguntou-me se queria ir a casa dele e eu disse logo que não.""Encontrámo-nos num restaurante italiano. Quando chegámos percebi que ele devia ser alguém importante porque o restaurante estava quase a fechar mas mantiveram-no aberto", acrescentou.A relação progrediu e Sasha acabou pouco tempo depois por ir a casa de Emery. Aí percebeu a obsessão do treinador por futebol, pois ele até via jogos na cama. "Ao início era atencioso, não me comprava prendas, até porque eu tenho o meu próprio dinheiro, mas passámos fins-de-semana fora que foram muito agradáveis. Encontrávamo-nos depois dos jogos e às vezes durante a semana. Se a equipa não jogasse bem ele dizia-me 'estou a passar um mau bocado, é um momento stressante.""Passava a vida a ver futebol. Deitava-se na cama a ver um jogo no computador e outro no tablet, tanto de manhã como antes de dormirmos. Era uma situação aborrecida, que acabei, no entanto, por aceitar", acrescentou Sasha.Só que ela sentia-se excluída da vida do treinador. "Nunca conheci a sua família, os seus amigos ou ninguém do Arsenal. Se encontrássemos alguém conhecido num restaurante, ele não me apresentava como sua namorada."Mais tarde soube que Emery e a ex-mulher teriam feito uma viagem de avião juntos e confrontou-o. "Disse-me que era a mulher do irmão. Pouco depois, resolvi terminar a relação."