Futebolista de 23 anos morre após colapsar em campo durante jogo em Inglaterra

O futebol inglês chora a morte de Michael Palmer, futebolista de apenas 23 anos do Crowland Town FC que no último sábado morreu durante o encontro frente ao Leverington SSC, a contar para o Peterborough & District Football League, um campeonato amador em Inglaterra composto por 138 equipas distribuídas por seis divisões.

Michael Palmer colapsou durante a partida, foi assistido e transportado para a unidade hospital mais perto do local, mas acabou por falecer.

A horrível notícia foi dada pelo clube através de um comunicado nas redes sociais. "Como alguns de vocês já devem saber, o Crowland Town FC perdeu ontem tragicamente um dos nossos enquanto jogava o jogo que tanto amava. O nosso jogador Michael Palmer colapsou tragicamente durante o jogo e nunca recuperou a consciência. Era a pessoa mais gentil e atenciosa, e um adepto apaixonado do Manchester United. Sempre se esforçou em fazer o que melhor podia e fará muita falta a todos no clube e na comunidade local", pode ler-se.

Mattew Elderkin, árbitro que apitou o encontro - que entretanto foi suspenso pelas razões óbvias -, também deixou uma mensagem através da página de Facebook do Crowland Town FC. "Eu não conhecia o Michael pessoalmente, mas era o árbitro do jogo de ontem. Os meus pensamentos e orações vão para a família e amigos do Michael. O belo jogo que todos nós amamos perdeu ontem um jovem especial e ele nunca será esquecido. Nunca ninguém deveria não voltar para casa depois de um jogo de futebol", começou por escrever, continuando: "Gostaria de acrescentar que a conduta dos jogadores de ambas as equipas é algo que ambos os clubes se devem orgulhar. Todos fizeram tudo o que podiam para tentar ajudar o Michael."

A Federação de Futebol de Lincolnshire também se pronunciou sobre o trágico incidente. "Os nossos pensamentos neste momento devastador estão com a família e amigos de Michael Palmer. No sábado, Michael teve um colapso trágico e perdeu a vida enquanto jogava o jogo que tanto amava. Em nome de toda a família do futebol, as nossas condolências vão para a família, amigos e para o clube Crowland Town FC", pode ler-se na página oficial do organismo no Twitter.

Em declarações citadas pela 'BBC News', a família de Michael Palmer disse que o ex-futebolista será "a luz mais brilhante de todas as estrelas".