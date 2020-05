Jogador de 19 anos esfaqueado até à morte numa briga em Londres

O Harlow Town, um clube da sétima divisão do futebol inglês, comunicou o "trágico desaparecimento" do seu futebolista François Kablan. O jovem costa-marfinense de apenas 19 anos foi esfaqueado até à morte na sequência de uma briga na rua.





O corpo foi encontrado já sem vida na quarta-feira em Great Dover Street, na localidade de Southwark, a sul de Londres (Inglaterra). A polícia não havia revelado a identidade de François mas o clube onde jogava fê-lo. As autoridades pedem agora que sejam contactadas "caso exista uma informação sobre o incidente, por mais pequena que ela seja".Quatro pessoas foram detidas junto do local do crime por suspeita de homicídio. Dois jovens do sexo masculino, com 17 e 18 anos, continuam sob custódia policial. Um indivíduo do sexo masculino, de 20 anos, e uma jovem de 18 anos foram entretanto libertados após ter pago uma fiança.Ao site do Harlow Town, Adam Connolly, indicou François Kablan como "maravilhoso como pessoa e jogador". "No seu último jogo pelo Harlow, fez um hat-trick soberbo que nos levou a vencer o jogo e foi-se embora com a bola de jogo. Era sem dúvida um jogador talentoso e alguém que poderia ter chegado à primeira equipa", referiu sobre o futebolista que alinhava pelas reservas da formação inglesa.