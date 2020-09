Gabriel deixa Lille para reforçar Arsenal

O defesa brasileiro Gabriel Magalhães vai jogar no Arsenal, depois de ter atuado nos franceses do Lille, anunciou hoje o clube da Primeira liga inglesa de futebol, adiantando que o contrato é de "longa duração".

Nos gunners, o defesa central, de 22 anos, vai ser colega do internacional português Cédric Soares e dos compatriotas Gabriel Martinelli, David Luiz e Willian, o último também reforço, ex-Chelsea, para a temporada 2020/21.

O técnico dos londrinos, Mikel Arteta, citado pelo site do clube, deixou elogios ao novo reforço.

"Possui muitas qualidades, que nos vão tornar mais fortes a nível defensivo e como equipa. Ele provou com o Lille que é um defesa com muitos atributos notáveis e estamos ansiosos para vê-lo crescer como jogador do Arsenal", disse Arteta.

Nem Arsenal nem Lille revelaram os valores da transferência, mas os meios de comunicação britânicos falam em um negócio a rondar os 30 milhões de euros (ME). Uma verba que representa uma mais-valia incrível para os gauleses, que adquiriram o defesa por 3 milhões de euros ao Avaí em 2017. É mais um negócio bem sucedido da formação francesa, que tem Luís Campos como diretor desportivo.

A formação londrina iniciou a época 2020/21 com a conquista da Supertaça inglesa, a Community Shield, ao bater o campeão inglês Liverpool por 5-4 no desempate por grandes penalidades, depois de 1-1 nos 90 minutos.