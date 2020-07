Gabriel Martinelli renova com o Arsenal

O Arsenal anunciou esta sexta-feira, no site oficial, a renovação do contrato do avançado Gabriel Martinelli, com um vínculo de longo prazo. O brasileiro chegou esta temporada aos gunners, tendo já apontado 10 golos em 26 jogos.





A lesão no joelho direito vai impedindo o jovem de 19 anos de dar o contributo à equipa. Ainda assim, o treinador Mikel Arteta mostrou-se satisfeito com a continuidade do atleta ao serviço. "Estou muito feliz por o Gabi ter assinado um novo contrato connosco. É um jovem jogador muito talentoso e que nos impressionou com os seus desempenhos, atitude e índice de trabalho. Estamos ansiosos por levá-lo de volta à melhor forma física e observar o seu desempenho no nosso clube"