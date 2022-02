'Game Over' para Mason Greenwood: Jogador foi apagado do FIFA 22

É o verdadeiro 'Game Over' para Mason Greenwood. A EA Sports retirou o jogador do popular FIFA 22, dando assim seguimento a uma verdadeira 'onda' de cancelamento ao jogador do Manchester United.

Em 48 horas, o avançado dos red devils, acusado de violação e agressão à namorada, foi detido, suspenso de todas as atividades do clube, deixou de ser seguido por alguns colegas nas redes sociais (Lingard, Ronaldo, McTominay, Alex Telles, De Gea, Pogba e Cavani), perdeu patrocinadores (Cadbury, TeamViewer e Nike) e viu todos os produtos da loja oficial do clube que tinham o seu nome serem retirados das prateleiras e do site.

Na mais recente atualização do popular simulador o jogador do United deixou de constar nos modos offline. Pode ser apenas utilizado no FIFA Ultimate Team, uma vez que a remoção deste modo de jogo obrigará a passos tecnológicos mais intrincados.