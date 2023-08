Ganha aposta e acaba registado em site de conteúdos para adultos: «Tive de dizer à minha mulher...»

É caso para dizer que o início de temporada começou de maneira insólita para Trevor Jones, um adepto do Stoke City que ganhou mais de 230 euros ao apostar no seu clube mas que, pelo meio, acabou por se inscrever num site de conteúdos para adultos enquanto tentava reclamar o prémio, situação que precisou de explicar... à mulher.Ao 'The Sun', Jones contou que o momento aconteceu depois de ter lido um QR Code com o telemóvel. "[O site] Dizia que tinha ficado sem dinheiro. Diziam para eu dar 'scan' no QR Code e eu acabei por fazê-lo no dia seguinte. Precisei de colocar os meus dados bancários para receber o dinheiro. Quando o fiz, recebi a mensagem: 'Parabéns, estás inscrito no site!'. Tive de dizer à minha mulher, Julia. Ela revirou os olhos e disse que era daquelas coisas que só me acontecia a mim. Ainda não tinha aparecido nada no extrato bancário, mas precisei de lhe dizer primeiro...", explicou.De qualquer das maneiras, Jones ficou feliz: ganhou a aposta e viu a sua equipa golear o Rotherham por 4-1 na jornada inaugural do Championship, num jogo que contou com um 'bis' do português André Vidigal.