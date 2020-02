Ganha milhões mas já limpou casas de banho: o craque do City que não esquece de onde veio

Raheem Sterling é uma das estrelas do Manchester City, mas o agora craque nem sempre teve uma vida fácil. Numa conversa com o jornal espanhol 'As', a propósito do jogo de amanhã, da Liga dos Campeões, com o Real Madrid, o jogador nascido há 25 anos na Jamaica recorda a infância difícil e até explica por que motivo 'Shaquille' é o seu nome do meio...





"Quando nasci a minha avó, que vivia nos Estados Unidos, queria que eu me chamasse Shaquille O'Neal", recorda o avançado.A morte do pai, assassinado a tiro na Jamaica quando Raheem tinha apenas dois anos, marcou a infância do jogador. "É algo difícil, mas ao mesmo tempo motiva-me para continuar a lutar e a dar o meu melhor. Aos cinco anos não sabes o que está a acontecer, mas à medida que cresces começas a fazer perguntas e a minha mãe explicou-me o que se passou. Aí entendi o quão duro deve ter sido para ela e para os meus irmãos."O internacional inglês tem uma grande admiração pela mãe. "É a pessoa que me dá mais motivação, é a pessoa que vejo como a definição do trabalho duro. Ensinou-me a lutar pelo que quero e por tudo o que preciso, por isso é a primeira pessoa que me vem à cabeça quando penso em motivação."Nadine teve de trabalhar arduamente para sustentar os filhos; Raheem e a irmã chegaram a ajudá-la a limpar as casas de banho nos hotéis onde ela trabalhava. "Víamos a nossa mãe a trabalhar e isso não era nada de especial. Fazia parte das nossas vidas, mas tentávamos facilitar ao máximo o dia a dia dela. Ajudávamos como podíamos."O jogador cresceu perto de Wembley e sempre teve o sonho de um dia pisar aquele relvado. "Olhar para Wembley e pensar que um dia gostarias de ali jogar são coisas com as quais apenas podes sonhar. Jogar em Wembley foi o meu primeiro sonho, o meu primeiro amor."Travesso, e dado ao disparate, Sterling teve um professor que aos dez anos lhe disse que se continuasse assim, aos 17 estaria preso ou a jogar por Inglaterra... "Não sei se estaria na prisão, mas dava para ver que com aquele comportamento uma coisa levaria à outra. Naquela altura ainda não estava muito mal, mas se continuasse assim, naquela direção... Aquelas palavras foram uma chamada de atenção. A oportunidade que tive de jogar futebol ajudou-me imenso. Especialmente em Londres, uma cidade onde podes distrair-te com muitas coisas, mas o futebol tirou-me dos problemas e manteve-me no caminho certo."E qual foi a pior coisa que fez em criança? "Houve um jogo em que fui expulso e então atirei pedras para o campo. Estive um par de semanas sem jogar. Definitivamente, acho que isto foi mesmo o pior..."