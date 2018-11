Gareth Southgate defende realização de último jogo internacional para Rooney

O selecionador inglês Gareth Southgate referiu esta quinta-feira que o país necessita de ser melhor a homenagear a contribuição das estrelas do futebol, defendendo a realização de um último jogo de carreira internacional por parte de Wayne Rooney.Southgate deu como exemplo o jogo de despedida do ex-internacional alemão Lukas Podolski, que se retirou num jogo frente à seleção inglesa, para referir que era uma boa forma de se despedir de um jogador."Ficamos impressionados com o facto de que esta era uma boa forma de reconhecer o trabalho de alguém que fez uma carreira fantástica ao serviço do seu país", disse.O avançado, de 33 anos, deverá fazer a sua, durante um particular frente aos Estados Unidos, no estádio de Wembley, apesar de ter anunciado a retirada da carreira internacional em agosto de 2017.