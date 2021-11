Gareth Southgate renova como selecionador de Inglaterra até dezembro de 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador inglês e antigo futebolista Gareth Southgate renovou contrato como selecionador de Inglaterra até dezembro de 2024, num vínculo que vai além do Europeu a realizar nesse ano.

O contrato de Southgate, que assumiu a seleção em 2016, terminava em 2022, após o Mundial do Qatar, a renovação de hoje assegura que o técnico, de 51 anos, se manterá, depois disso, mais dois anos no cargo.

"Estou encantado por ter renovado o contrato. Continua a ser um privilégio poder orientar esta equipa", disse o antigo jogador.

Southgate, que era o responsável pelos sub-21, assumiu a seleção após o despedimento de Sam Allardyce, e à frente dos 'três leões' chegou às meias-finais do Mundial2018, eliminado após prolongamento pela Croácia (2-1), ao terceiro lugar na Liga das Nações, e à final do Euro2020, na qual perdeu com a Itália (1-1, 4-2 nas grandes penalidades).

Mais recentemente, qualificou a seleção inglesa diretamente para o Mundial2022, com a equipa a terminar o grupo I de qualificação em primeiro lugar, sem qualquer derrota, com oito vitórias e dois empates.