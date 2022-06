Gareth Southgate sem meias medidas: «É uma vergonha para o nosso país»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Hoje é dia e Inglaterra-Itália (19H45) e na antevisão à partida o selecionador inglês Gareth Southgate não esteve com meias medidas e decidiu desabafar."Vamos jogar à porta fechada devido aos acontecimentos de Wembley na final do Europeu. É uma vergonha para o nosso país. O que importa é que a maioria dos adeptos que se deslocaram à Alemanha, tiveram um comportamento correto", disse. Inglaterra tem apenas um ponto nos dois jogos já realizados para o Grupo 3. Itália lidera com quatro pontos.