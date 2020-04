Gary Lineker está sozinho em casa e não se lembra da sensação do golo... nem do sexo

Gary Lineker uma vez disse que marcar um golo é melhor do que sexo mas agora que está em quarentena, sozinho, diz que já não se lembra da sensação do golo nem do sexo.





Em declarações publicadas este domingo pela revista Event, o antigo avançado inglês voltou a abordar o assunto. "A sério, já não me lembro", considerou."Sobre a velha questão, se marcar um golo é melhor do que sexo, acho que estamos todos de acordo que marcar um golo é muito melhor. Basicamente porque toda a gente pode ter sexo, mas nem todos podem marcar um golo num grande jogo", recordou o comentador da BBC.Só que, com a pandemia causada pelo novo coronavírus, Lineker, de 59 anos, está preocupado. "Nunca mais voltarei a marcar e provavelmente nunca mais terei relações sexuais...", lamentou.Divorciado duas vezes, com os quatro filhos a cumprir a quarentena com a mãe, o antigo jogador já teve sintomas da covid-19 e está sozinho por estes dias, em quarentena. "Estou bem sozinho, estou solteiro outra vez... Tinha um ou outro encontro, saía para jantar, tomar um copo ou beber um café... Mas não tenho tido muitos encontros nos últimos tempos."Lineker mostra-se cauteloso no que toca a companhia feminina. "Não quero ser fotografado a sair de um restaurante com uma pessoas que talvez vá ver uma ou duas vezes na vida. Isso daria lugar a muita especulação. Por isso tenho de ser cuidadoso..."