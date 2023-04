Gary Lineker recorda desarranjo intestinal em campo: «Pensei 'c...-me todo'! Só me apetecia chorar»

Gary Lineker voltou a falar de um incómodo momento por que passou durante o Mundial de 1990, em Itália, quando sofreu um desarranjo intestinal durante um jogo com a Irlanda.O antigo internacional inglês, agora comentador televisivo, recordou o momento numa conversa com os antigos jogadores Micah Richards e Alan Shearer num programa da BBC. "Na véspera do jogo não me sentia bem", começou por lembrar Lineker, de 62 anos.E prosseguiu: "Mas não disse a ninguém porque queria jogar. Aos 15 minutos da segunda parte comecei a sentir cólicas e pensei 'Jesus, estou com uma dor para c... aqui'."Mas as coisas não melhoraram: "A bola saiu pelo lado esquerdo e eu atirei-me antes de ela sair, o que me relaxou um pouco. Mas depois aconteceu e pensei 'oh meu Deus'. Sentei-me no chão e estava tudo lá."Micah Richards e Alan Shearer riam a bandeiras despregadas. "Nas imagens vê-se o Gary Stevens aproximar-se de mim, recordo-me que me perguntou: 'Links, que se passa?' Respondi-lhe 'c...-me'. Apetecia-me chorar. Graças a Deus estávamos a jogar com calções escuros e não com os brancos."A finalizar Lineker deixou uma constatação, entre as gargalhadas dos companheiros de programa: "Na altura foi horrível mas agora tem piada."