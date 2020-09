Gary Lineker vai acolher um refugiado

Gary Lineker tem sido crítico da posição do governo britânico sobre os imigrantes ilegais nos últimos anos e, agora, decidiu marcar uma posição, candidatando-se para receber um refugiado na sua mansão.

O ex-avançado, que tem tido bastante contacto com imigrantes, considerou "sem coração e completamente sem empatia" o tratamento dos líderes britânicos perante o assunto. Nos últimos dias, vocalizou ainda mais o assunto, gravando um anúncio em que diz: "Como sabemos, os refugiados ajudaram sempre a nossa comunidade, mantendo-a segura e mais forte."

Pois bem, agora juntou-se à causa Refugees at Home - Refugiados em Casa -, com vista a receber um na sua mansão, nos subúrbios de Londres. "Os meus filhos já estão crescidos, por isso tenho bastante espaço em casa. Se eu posso ajudar, nem que seja temporariamente, porque não?", afirmou o atual comentador, que não receia acolher um estranho em casa: "Já conheci tantos jovens refugiados através do futebol e são genuinamente boas pessoas, que apreciam toda a ajuda que recebem."

Apesar de ainda não ter acolhido nenhum imigrante, o primeiro deve chegar nas próximas semanas.