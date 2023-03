Gary Neville: «Casemiro não foi uma contratação inteligente»

Gary Neville não concorda com a contratação de Casemiro por parte do Manchester United. O antigo lateral direito dos red devils e da seleção inglesa sublinha o facto de o médio contratado ao Real Madrid, de 31 anos, não ser uma aposta de futuro e lembrou o investimento financeiro feito."Eu acho que ele [Ten Hag] vai querer jovens, com vontade, que ainda tenham potencial de crescimento. O Casemiro, obviamente, derrotou um pouco essa forma de pensar, mas é possível ver o Antony e Lisandro Martínez, eles são jovens e com vontade. Acho que esse é o tipo de jogador que ele vai querer no plantel. Mas o Casemiro por 60 ou 70 milhões de euros? E 20 milhões de euros por ano [de salário] por cinco anos é um investimento de 170 milhões de euros. É um investimento pesado. Não é uma contratação inteligente ou perspicaz quando olhas do ponto de vista geral. Nenhum de nós pensou nisso", explicou Neville no programa 'Overlap', no Youtube.Casemiro tem sido escolha regular de Ten Hag e esta temporada já participou em 34 jogos oficiais, apontando cinco golos, tendo já conquistado uma Taça da Liga inglesa.