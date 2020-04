Gary Neville explica por que Alex Ferguson nunca nomeou Cristiano Ronaldo como capitão

Garry Neville contou em declarações à Sky Sports que Alex Ferguson chegou a ser confrontado com a possibilidade de entregar a braçadeira de capitão a Cristiano Ronaldo, mas que o histórico treinador do Manchester United não o fez para não estragar o ambiente no balneário.





Neville fez uma grande carreira nos red devils, mas uma lesão na coxa ensombrou os seus últimos anos em Old Trafford. Ao ponto de ter ido falar com o treinador sobre a braçadeira de capitão, que detinha mas já pouco envergava."Lesionei-me um ano depois de me terem nomeado capitão e isso tornou-se difícil para mim. Sentia que não estava a contribuir como um capitão. Por isso, numa pré-época falei com Sir Alex sobre o assunto", contou."Nós tínhamos uma equipa incrível: Ronaldo, Rooney, Tevez, Giggs, Scholes, Carrick, Ferdinand, Vidic, Evra, Van der Sar… Grandes jogadores com grandes personalidades", prosseguiu.Depois, contou como foi a conversa com Ferguson. "Eu disse-lhe 'não me sinto merecedor desta braçadeira. Esta equipa tem um nível com o qual não consigo competir'. E ele respondeu: 'filho, ficas com a braçadeira. Rodas com o Giggs. Se eu a der ao Ronaldo, o Rooney vai espernear; se a der ao Vidic, o Ferdinand não vai ficar satisfeito'."Assim, Garry Neville e Ryan Giggs mantiveram a braçadeira "mais dois ou três anos por causa da camaradagem no balneário". "Sir Alex queria ter a certeza que a equipa vinha primeiro. Mesmo que eu achasse que não merecia ser capitão..."