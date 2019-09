Gary Neville: «Mino Raiola é uma vergonha!»

Gary Neville mostrou-se bastante insatisfeito em relação àde Paul Pogba, 'atirando' as responsabilidades para o super-agente Mino Raiola, que é o atual empresário do craque francês.Depois de um verão agitado, onde o nome do médio foi por diversas vezes ligado ao interesse de, o ex-internacional inglês considera que o jogador de 26 anos está 'nas bocas do mundo' por causa do agente italiano, que também representa outros craques como Verratti, Donnarumma ou Matuidi, tendo referido que Raiola é "uma vergonha" e que os responsáveis do Manchester United devem "parar de trabalhar" com o mesmo."Ele [Pogba] quer ir embora, deixou-o claro. O seu agente é uma vergonha e tem sido uma vergonha por toda a Europa, não apenas pelo Manchester United. Eles devem parar de trabalhar com ele", disse o ex-jogador dos red devils em entrevista ao canal norueguês 'TV2'."[Mino Raiola] Não tem os valores que queres num clube. O Manchester United não precisa de negociar com ele. Ele vai tentar arranjar uma transferência para o jogador e tentar fazer parte da própria transferência: é assim que opera", rematou Neville.Após falar sobre o grande 'rival' de Jorge Mendes, Neville relembrou Alex Ferguson e a sua forma de tratar do capítulo das transferências, afirmando o seu temperamento "cirúrgico" neste tipo de questões."Pogba é um dos melhores e mais famosos jogadores do mundo, mas há novas polémicas todas as semanas. Provavelmente, a culpa não é dele mas a verdade é que é devastador para o clube. Era por isso que, por vezes, Sir Alex Ferguson era cirúrgico quando se livrava dos jogadores", rematou.