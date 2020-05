Gary Neville responde à mulher de Di María e lembra prestação "horrível" do extremo no United

A passagem de Di María pelo Manchester United acabou por não ser tão brilhante como se esperava.

Em declarações à Sky Sports, Gary Neville respondeu aos comentários de Jorgelina Cardoso, mulher do ex-Benfica, sobre a deceção que o casal teve na chegada a Manchester, relembrando a prestação "horrível" do extremo no clube.

"Não sei ao quê que ela [Jorgelina Cardoso] se estava a referir. Ouvimos estas estórias de longe a longe, quando um jogador jogou muito pouco, como Di María fez no Manchester United, onde foi horrível", começou por referir o ex-internacional inglês.

Depois da passagem pelo Real Madrid, onde deu nas vistas sob o comando de José Mourinho e de Carlo Ancelotti, Di María prometia na chegada aos red devils, deslumbre que passou rapidamente a Gary Neville.

"Tinha excelentes expectativas e algum entusiasmo quando ele veio para o clube, pensava que tínhamos contratado um jogador de topo. Mas ele nunca esteve interessado em demonstrá-lo, desde o primeiro dia em que chegou. Devia ter seguido o exemplo de Agüero ou Zabaleta que deixaram uma boa imagem em Manchester - embora no rival - e nunca demonstraram pressa em sair daqui", concluiu.