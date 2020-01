Gedson Fernandes vai a jogo pelo Tottenham

O Tottenham visita hoje o Watford num jogo em que spurs tentam a retoma das vitórias na Premier League, mas a antevisão ao duelo ficou marcada pela aquisição de Gedson. O médio, de 21 anos, que chega cedido durante ano e meio pelo Benfica, despertou a curiosidade da imprensa local e mereceu grandes elogios de Mourinho, que o vai utilizar frente aos hornets. "Este fim de semana podem esperar vê-lo na equipa. Titular ou não, estará na equipa. Quando contratamos em janeiro, normalmente é porque precisamos, e nós precisamos do contributo dele. É um jogador jovem, mas tem a experiência de jogar num grande clube", defendeu o Special One, lembrando uma atuação de Gedson na Champions: "Participou contra o Bayern nos ‘quartos’ e sabe o que é pressão."

De resto, Mou quererá chegar a lugares de qualificação para a Champions, já que o ‘Daily Mail’ aponta que o técnico, de 56 anos, pode receber um bónus de 2 M€ nesse caso. Os spurs contam com algumas ausências e Mou destacou assim a polivalência de Gedson: "É um miúdo que pode jogar em diferentes posições. É aquilo a que costumo chamar um empréstimo especial, não vem por três meses e depois ‘adeus’. Vem e quem sabe se não fica aqui por vários anos..."

Lloris regressa aos treinos

No treino de ontem, Mourinho contou com uma boa notícia: Lloris está de volta, após três meses ausente devido a uma fratura no cotovelo direito. "Será opção em fevereiro", disse Mou.