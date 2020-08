Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Gedson novamente titular na vitória do Tottenham sobre o Birmingham Único golo do encontro surgiu já bem perto do final por Bergwijn

A carregar o vídeo ... Steven Bergwijn marca ao cair do pano e dá vitória a Mourinho: veja o vídeo Steven Bergwijn marca ao cair do pano e dá vitória a Mourinho: veja o vídeo