Gesto de Klopp encanta ingleses: alemão está disposto a dar a sua medalha de campeão

Há gestos simples que servem para conquistar ainda mais os adeptos e Jürgen Klopp é pródigo nesse tipo de ações. Idolatrado pelos fãs do Liverpool e bastante elogiado pela crítica e imprensa, o alemão voltou a merecer rasgados elogios esta segunda-feira, tudo por causa da sua opinião quanto à regra que apenas atribui medalhas de campeão a quem tenha feito mais do que cinco jogos na Premier League.





Ora, para lá de se opôr totalmente a essa limitação, o alemão diz mesmo estar disponível para dar a sua a um dos jogadores que não preencha esse requisito. "Não faço ideia quem inventou essa regra. Mesmo que só tenhas jogado um jogo mereces a medalha. Se as pessoas não entendem o quão importante é o plantel no seu todo para a conquista de campeão... Se és o guarda-redes suplente e tens menos jogos, tens de receber uma medalha", explicou o técnico alemão dos reds."Treinas cinco milhões de vezes ao longo do ano e se não o fizeres ao alto nível não tens qualquer chance de ser campeão. Houve alguém que decidiu que tinhas de ter cinco jogos para receber a medalha? Estes rapazes vão recebê-la de certeza! Até as mando fazer ou podem ficar com a minha, mas a questão não é essa. Preferia que a Premier League repensasse esta regra e fizesse acontecer", pediu.De notar que todos os anos a Premier League entrega 40 medalhas ao clube campeão, que depois terá a missão de as distribuir pelo plantel e staff. À luz das regras apenas estão obrigados a receber a medalha os jogadores com mais de cinco encontros disputados, sendo que por agora são apenas 21 os futebolistas que preenchem esses requisitos. De fora ficam nomes como os 'miúdos' Curtis Jones, Neco Williams ou Harvey Elliott, algo que Klopp não parece aceitar.