Mané tem agora uma vida desafogada, mas não esquece os amigos e os familiares que ainda residem em Bambali. "A minha família ainda vive ali, a minha mãe, o meu tio... Todos vão ver o jogo, nesse dia ninguém trabalha. Será de loucos", conta o jogador, que recorda grandes amigos, como o seu companheiro de escola. "Ontem falei com ele, vou lá vê-los no verão, depois da Champions. Com sorte levo a medalha de campeão."



O Liverpool disputa a final da Liga dos Campeões sábado, em Kiev, diante do Real Madrid.









Sadio Mané atingiu o auge da carreira - é uma das figuras da seleção do seu país, joga no Liverpool e está na final da Liga dos Campeões... - mas não esquece a terra de onde saiu. E se o médio já é admirado pelos cerca de dois mil habitantes de Bambali, a vila que o viu nascer há 26 anos, mais orgulho no seu conterrâneo aqueles senegaleses têm agora, depois do gesto protagonizado pelo craque dos reds."Há dois mil habitantes na minha aldeia, muitos já têm camisolas do Liverpool, mas comprei mais 300 e enviei-as, para que possam usá-las quando estiverem a ver a final da Liga dos Campeões", contou o jogador.