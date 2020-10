Gesto de Sergio Agüero com mulher durante jogo com o Arsenal gera indignação

A imagem de Sergio Agüero com a mão no pescoço de uma fiscal de linha durante o jogo do Manchester City com o Arsenal correu mundo e motivou duras críticas por parte de muitas mulheres.





"Acrescento: degradante, desrespeitoso e condescendente. A parte de trás do pescoço e costas. Toques que frequentemente não são desejados. Ambos têm a intenção de te fazer sentir pequena e vulnerável quando se trata de um completo estranho. Odeio tanto isto", escreveu no Twitter Jimena Panduro, membro do staff da seleção feminina dos Estados Unidos, em resposta a um tweet de Emily Anderson, jogadora norte-americana, que também se tinha manifestado nos mesmos moldes. "Isto é nogento, pouco profissional e inaceitável."A mensagem de Jimena Panduro foi partilhada por Alex Morgan, jogadora da equipa feminina do Tottenham.Pep Guardiola saiu em defesa do seu jogador. "O Sergio é a pessoa mais agradável que conheci na vida. Não podemos discutir isto. Procurem problemas em outras situações, não nesta."