Gigantes europeus apontam a Agüero

Sergio Agüero, avançado do Manchester City, já pode assinar por qualquer clube, pois o seu vínculo com o clube inglês termina em junho. Por isso, grandes equipas europeias já estão no terreno para assegurarem a sua contratação. Barcelona, PSG, Inter Milão e Juventus, de Cristiano Ronaldo, são os interessados e que já terão iniciado conversações com o artilheiro dos Citizens.





A notícia surgiu no programa televisivo espanhol 'El Chiringuito' e apanhou o painel de convidados de surpresa, nomeadamente, com a possibilidade de o Barça investir nesta compra.Aos 32 anos, o jogador argentino tem sofrido com as lesões e, esta temporada, já testou positivo à Covid-19. Pep Guardiola, treinador do Man. City, tem apostado pouco no avançado que apenas foi utilizado em nove partidas e fez dois golos.Agüero pode, assim, chegar sem qualquer custo de transferência a um gigante europeu, havendo a possibilidade de formar dupla no ataque da Juve com o internacional português, Ronaldo.