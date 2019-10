Giggs lembra o dia em que Ronaldo obrigou a mudar tudo no Manchester United

Antigo colega de equipa de Cristiano Ronaldo no Manchester United, Ryan Giggs elogiou esta terça-feira o percurso feito pelo avançado português, especialmente pela forma como surpreendeu tudo e todos ao tornar-se num dos maiores goleadores da história. O galês, atual selecionador do seu país, assume mesmo que a determinado momento CR7 obrigou mesmo os red devils a mudarem tudo na sua forma de jogar, pois era Ronaldo o homem a procurar.





"Nunca poderíamos prever que se tornaria num dos melhores goleadores da história. Não mesmo... Lembro-me quando jogámos contra ele na pré-temporada, vimos logo o seu talento. Depois no primeiro jogo, diante do Bolton, encantou os adeptos, mas faltava alguma coisa", disse o galês, em declarações à beIN SPORTS."Saber quando passar, demasiados dribles, alguns mergulhos... O início foi complicado. Mas de repente tudo mudou. Passou a ser passar a bola ao Ronaldo. Mesmo numa equipa com Tévez, Scholes e Rooney, era ele quem fazia a diferença. Era ele a quem te poderia tirar de situações complicadas e acabou por se tornar um goelador. Tornou-se num jogador decisivo no maior palco", explicou.