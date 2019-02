Gillespie aconselha Rooney a ter juízo

Nada como um bom bêbado para aconselhar outro. E aqui o termo não é brincalhão, porque a história é séria. Keith Gillespie, antigo profissional de futebol, atualmente com 43 anos, é um homem que não tem pejo em admitir que ‘torrou’ a fortuna conquistada ao longo de muitos e muitos anos de Premier League em bebida, mulheres e apostas. E veio a terreiro para aconselhar alguém que considera estar bem perto de seguir o seu mau caminho - Wayne Rooney.

"Jogadores como eu ou o Wayne Rooney, tendem a agir antes de pensar. Fazemos o que nos apetece e pensamos nas consequências depois. Sei que é muito tentador ganhar rios de dinheiro e poder fazer praticamente tudo o que nos apetece, mas é preciso ter alguma calma...", iniciou sobre o avançado inglês.

"Uma certa noite, em 1981, arranjei pancadaria com o Alan Shearer numa noite de copos. E ele deixou-me completamente KO. Quando caí bati com a cabeça num vaso. Acabámos a rir, mas foi muito perigoso, podia ter morrido. Pouco tempo depois também sai bêbado de um bar com uma miúda e quando chegámos a casa dela estava lá o namorado… Muito chateado…", recordea depois.

"E com as mulheres é muito pior. O Rooney tem de perceber que a atenção que recebe delas não é real. Faz parte do nosso trabalho – perceber que a atenção que geramos no sexo oposto é fruto do mediatismo e do dinheiro. Por isso acho que ele deve andar mais atento antes de destruir a vida bonita que tem com a família. Eu fiquei sem nada... Divorciei-me, destrui uma fortuna de 7 milhões e fiquei sozinho", explicou.

As palavras de Gillespie surgem como um sinal de alerta para Rooney, que no início desta semana foi apanhado pela mulher com outra pessoa numa discoteca, aumentando os rumores que o casamento do jogador dos norte-americanos do DC United está por um fio.