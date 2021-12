Glen Johnson: «Não podem ter o Ronaldo, Cavani, entre outros e estarem todos felizes»

Os valores do Manchester United foram tema de conversa para Glen Johnson, antigo internacional inglês que se notabilizou ao serviço do Chelsea. Para o ex-lateral-direito, os red devils apostaram em demasiados homens para a frente de ataque."O Manchester United parece que quer contratar cada jogador que esteja disponível e jogue no ataque, o que é uma loucura. Para mim, eles contrataram o Jadon Sancho para uma posição que não precisam. Têm o Cristiano Ronaldo, o Greenwood e o Cavani. Claramente que esses jogadores todos não podem jogar e por isso não ficam todos felizes [sem jogar]", referiu Glen Johnson ao portal 'Bettingodds', mostrando-se contra a possibilidade de Timo Werner se mudar do Chelsea para Old Trafford.