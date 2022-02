Golo solitário de Mitrovic dá vitória ao Fulham de Marco Silva

Um golo apontado pelo avançado Aleksandar Mitrovic foi este sábado suficiente para o líder Fulham, treinado pelo português Marco Silva, ultrapassar o Hull City (1-0), num desafio da 32.ª ronda do segundo escalão do futebol inglês.

Diante da antiga equipa, que comandou na temporada 2016/17, Marco Silva viu o ponta de lança sérvio marcar o 31.º tento na competição, aos 57 minutos.

Com este triunfo, os cottagers mantêm-se líderes do Championship, com 64 pontos, mais seis do que o segundo colocado Bournemouth.