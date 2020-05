Governo aprova regressa do desporto e a Premier League está a chegar

O governo britânico aprovou, este sábado, o regresso do desporto a partir de dia 1 de junho (segunda-feira), segundo anunciou o Secretário da Cultura, Oliver Dowden. Assim fica confirmado que a Premier League estará mesmo de volta a 17 de junho.





O primeiro grande evento desportivo que se vai realizar no país é a corrida de cavalos '2000 Guineas Stakes at Newmarket' que vai ter lugar a 6 de junho, em Newcastle, e a transmissão televisiva vai ser em sinal aberto, o que também abre ainda maiores perspetivas ao facto de alguns jogos do campeonato inglês passarem de forma gratuita."A espera acabou! O desporto britânico ao ar livre voltará em breve, em ambientes seguros e cuidadosamente controlados", começou por dizer Dowden em conferência de imprensa, acrescentando ainda: "Este é um momento significativo para o desporto britânico. Ao trabalhar em conjunto com os médicos em todas as etapas do processo, estamos a criar dos ambientes mais seguros possíveis para todos os envolvidos."Recorde-se que a Premier League tem início a 17 de junho, com o Manchester City, de Bernardo Silva e João Cancelo, a defrontar o Arsenal, de Cedric Soares, assim como o Aston Villa frente ao Sheffield United.