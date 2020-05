Governo britânico dá luz verde ao regresso da Premier League

Depois de na segunda-feira ter anunciado a intenção de permitir a realização de eventos desportivos a partir de 1 de junho sem a presença de público nos recintos, o governo britânico abriu esta quinta-feira de forma oficial as portas a um regresso da Premier League, ainda que sempre respeitando as regras impostas, nomeadamente no que à ausência de público nas bancadas diz respeito.





A posição governamental foi referida pelo secretário de estado da cultura, imprensa e desporto em reunião com a FA, Premier League e a EFL, na qual Oliver Dowden deixou claro que os planos para o retorno devem permitir "acesso generalizado dos adeptos às transmissões dos jogos", mas também assegurar que as verbas garantidas nesta fase permitam "suportar a família do futebol", nomeadamente as divisões inferiores."Todos concordámos em prosseguir apenas se houver condições de segurança, sempre colocando a saúde dos jogadores, treinadores e outros elementos em primeiro lugar. Cabe agora às autoridades do futebol acordar e finalizar os seus planos, de forma a conseguir este retorno pelos adeptos, pela comunidade do futebol e também pela nação num todo", declarou Dowden, dando assim luz verde ao plano já apresentado para um regresso à ação a 12 de junho.