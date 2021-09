Governo britânico deve proibir publicidade a casas de apostas nas camisolas

As casas de apostas como patrocinadores principais das camisolas dos clubes ingleses podem ter fim à vista e, de acordo com o 'Daily Mail', o governo britânico já está a analisar essa possibilidade.





"Temos quase a certeza que esse tipo de publicidade na frente das camisolas vai acabar. Todos esperam isso", revelou, ao jornal britânico, fonte próxima do processo. A proibição insere-se na revisão à lei do jogo que vigora desde 2005 e deverá ser sujeita a discussão no Parlamento britânico até março do próximo ano.A confirmar-se, a mudança só entrará em vigor a partir de 2023, o que dará aos clubes a possibilidade de negociar os atuais acordos e/ou encontrar novos patrocínios. Está também prevista a proibição de painéis publicitários nos estádios e anúncios televisivos alusivos a casas de apostas, mas essa proposta não deverá ser aprovada numa primeira fase.Atualmente, 9 dos 20 clubes da Premier League têm publicidades de casas de apostas na parte frontal das camisolas. São eles Brentford, Burnley, Crystal Palace, Leeds, Newcastle, Southampton, Watford, West Ham e Wolverhampton. A estes juntam-se 6 emblemas do Championship (2.ª divisão), em acordos que representam cerca de 116 milhões de euros.No futebol português a presença das casas de apostas como principais patrocinadores das camisolas verifica-se em 11 dos 18 clubes da Liga Bwin: Boavista, Estoril, Famalicão, Marítimo, Moreirense, Paços de Ferreira, Santa Clara, Sp. Braga, Sporting e V. Guimarães.