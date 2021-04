Governo britânico estuda implementação da regra '50+1' na Premier League

A polémica em torno do envolvimento de Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man. City, Man. United e Tottenham na Superliga Europeia pode ter consequências diretas nos modelos de propriedade de todos os clubes da Premier League e o governo britânico está a estudar a possibilidade de implementar a regra dos '50+1' que vigora na Alemanha há vários anos.





Na quarta-feira, Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, admitiu que a ex-ministra do Desporto, Tracey Crouch, vai liderar "uma investigação radical sobre o modelo de governação do futebol e avaliar o que poderá ser feito para aumentar o papel dos adeptos nesse mesmo modelo".E o interesse no modelo alemão foi revelado em declarações à rádio inglesa Talksport por Oliver Dowden, secretário da Cultura. "Temosde aprender as lições da crise financeira no futebol durante a crise da Covid-19 e precisamos de criar uma base mais sustentável. Por exemplo, nas ligas alemãs têm uma estrutura de propriedade diferente, por isso devemos olhar para esses exemplos. O primeiro-ministro transmitiu-me que tínhamos de fazer o que fosse preciso e isso incluiu legislação que estamos dispostos a implementar", explicou o governante.Refira-se que, com a regra dos '50+1' vigente na Alemanha, mais de metade do clube pertence aos adeptos, sendo que um investidor privado só pode ter, no máximo, 49% das ações.