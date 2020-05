Graeme Souness admite que entraria em campo mesmo com um teste positivo à Covid-19

Graeme Souness, treinador do Benfica nas temporadas 1997/98 e 1998/99, admitiu esta segunda-feira, em declarações ao canal britânico Sky Sports, que, no tempo em que foi jogador, admitiria entrar em campo, mesmo tendo testado positivo ao novo coronavírus. Uma declaração que poderá, naturalmente, gerar polémica, mas que o técnico escocês nega ser um sinal de... irresponsabilidade.





"E que eu quereria era, desesperadamente, começar a jogar de novo. Se tivesse testado positivo e o meu treinador me incentivasse a jogar, provavelmente, iria [a jogo]", explica o agora consultor do canal inglês, admitindo que as suas palavras podem ser mal interpretadas: "Provavelmente vai chamar-me irresponsável, mas, por outro lado, o futebol pode fazer muito bem. Poderia ser persuadido a jogar, se me sentisse bem, mesmo que tivesse testado positivo, mas essa é apenas a minha opinião."