Graeme Souness: «Casemiro estava no Real Madrid mas nunca foi um grande jogador»

"O Casemiro estava a jogar com grandes jogadores no Real Madrid, mas não é um grande jogador, nunca foi um grande jogador". Graeme Souness, antigo médio do Liverpool e ex-treinador do Benfica, voltou a ser polémico. O escocês, que alinhava na mesma zona do campo do brasileiro, considerou que a mais recente contratação do Manchester United foi demasiado dispendiosa."Ele tem 30 anos e custa mais de 70 milhões de euros, mais objetivos. É muito dinheiro. Não vejo o Manchester United a jogar melhor quando o Casemiro tem a bola", vincou nos comentários que realiza para a estação Sky Sports.O antigo futebolista, de 69 anos, reconhece que o ex-FC Porto "ajudará a equipa a ser mais sólida no meio-campo" mas que não é um jogador que empolgue a massa associativa. "Acho que ele teve sorte de estar naquela equipa do Real Madrid. Nunca estou à espera para ver Casemiro jogar. O Benzema e os outros jogadores, sim. Nunca fiquei muito empolgado para o ver", garantiu o antigo capitão dos reds.