Granit Xhaka ameaçado: «Recebi mensagens em que desejavam que a minha filha tivesse cancro»

Ver essa foto no Instagram A message from Granit Xhaka... Uma publicação compartilhada por Arsenal Official (@arsenal) em 31 de Out, 2019 às 12:23 PDT

Granit Xhaka publicou um comunicado nas redes sociais do Arsenal a pedir desculpas pelo seu comportamento no último domingo , no jogo com o Crystal Palace. O médio foi substituído e levou a mão à orelha, como que para ouvir o público, tirou a camisola e saiu direto para o balneário.Nos últimos dias falou-se da possibilidade de o Arsenal multar o jogador e retirar-lhe a braçadeira de capitão. Mas agora o jogador explica tem recebido ameaças e que por isso reagiu daquele modo."Depois de pensar no que aconteceu domingo, gostava de dar uma explicação e apenas não uma resposta rápida. As cenas que rodearam a minha substituição tocaram-me bastante. Eu amo este clube e dou sempre tudo dentro e fora do campo.Mas tenho a sensação que não sou compreendido pelos adeptos e os constantes comentários abusivos nos jogos e nas redes sociais nas últimas semanas afetaram-me. As pessoas dizem coisas como 'vamos partir-te as pernas', 'matar a tua mulher' ou 'desejo que a tua filha tenha cancro'. Cheguei a um ponto de saturação quando senti a rejeição no estádio no último domingo.Naquele contexto deixei-me levar e reagi de um modo que desrespeitou o grupo de adeptos que nos apoia, a equipa e a mim próprio. Não era essa a minha intenção e peço desculpas se foi isso que interpretaram. Só quero que voltemos a respeitar-nos, recordando os motivos que nos levaram a apaixonarmo-nos por este jogo. Avancemos juntos, com energia positiva."