Grupo de investidores quer comprar Newcastle e promete levar Cristiano Ronaldo

O grupo de investidores Bellagraph Nova Group (BNG) está interessado em comprar o Newcastle, depois de um consórcio da Arábia Saudita ter desistido do negócio, e promete levar Cristiano Ronaldo de regresso à Premier League.





Segundo o jornal 'The Telegraph', o grupo de empresários de Singapura pretende convencer Mike Ashley, atual proprietário do Newcastle, a vender o histórico clube inglês, tendo apresentado uma proposta de 300 milhões de euros.A publicação refere ainda que Alan Shearer é o escolhido para diretor desportivo deste projeto, que teria Cristiano Ronaldo como principal contratação.Recorde-se o internacional português tem contrato válido com a Juventus e já terá dado garantia que continuaria a representar a formação de Turim, que recentemente apresentou Pirlo como novo treinador