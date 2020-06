Grupo de segurança de Manchester autoriza City-Liverpool no estádio Ethiad

O grupo consultivo de segurança da cidade de Manchester autorizou esta quinta-feira a realização do jogo entre o City, bicampeão inglês de futebol, e o líder Liverpool, da 32.ª jornada do campeonato, no estádio Ethiad.

O encontro que oporá o Liverpool, líder com 23 pontos de vantagem sobre o City, segundo classificado, com menos um jogo, estava numa lista de cinco jogos que a polícia pretendia realizar em campo neutro, devido a questões de segurança relacionadas com os adeptos, impedidos de entrar nos recintos devido à pandemia de covid-19.

No entanto, o grupo consultivo de segurança, que inclui responsáveis do clube, autoridades locais, representantes da polícia e dos adeptos, decidiu "não colocar qualquer objeção" à realização do jogo no estádio do City, equipa na qual alinham os portugueses Bernardo Silva e João Cancelo.

Devido à pandemia de covid-19, que já provocou quase 482 mil mortos e infetou mais de 9,45 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela AFP, a liga inglesa está a ser jogada à porta fechada, depois de ter estado interrompida entre 13 de março e 17 de junho.