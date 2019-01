Guarda-redes do Crystal Palace obrigado a justificar gesto polémico

crystal palace crystal palace

Wayne Hennessey, guarda-redes do Crystal Palace, foi obrigado a vir a público justificar uma fotografia de grupo. O guardião galês, de 31 anos, foi acusado de fazer a saudação nazi durante um jantar com os companheiros de equipa.A fotografia em causa foi tirada por Max Meyer, médio alemão do clube de Premier League, num jantar do plantel para celebrar o final da época natalícia. E mal a imagem surgiu nas redes sociais estalou a polémica, com o guarda-redes do Crystal Palace a estar no centro da discussão.O jogador acabou mesmo por ter de se justificar, dando a sua versão do que aconteceu no Instagram, afirmando que foi "coincidência" e garantindo que "nunca faria esse género de gesto"."Ontem à noite, jantei com os meus companheiros de equipa e fizemos uma fotografia em grupo. Acenei para a pessoa que estava a tirar a foto e, ao mesmo tempo, coloquei a mão na boca para me fazer ouvir. No momento em que é tiradao parece que faço uma saudação totalmente inapropriada. Posso garantir a todos que nunca faria isso e qualquer semelhança com esse tipo de gesto é absolutamente uma coincidência", escreveu Wayne Hennessey.