Continuar a ler

"Gostava que o tempo voltasse atrás, mas não é possível. E o pior é que todos sentíamos que podíamos ter ganho ao Real Madrid, estivemos em jogo durante tanto tempo", lamentou o guarda-redes.



"Obrigado aos nossos incríveis fãs que estiveram em Kiev e me apoiaram, mesmo depois do jogo. Não dou esse apoio como garantido e mais uma vez mostraram a grande família que somos. Obrigado, vamos voltar mais fortes", finalizou. "Gostava que o tempo voltasse atrás, mas não é possível. E o pior é que todos sentíamos que podíamos ter ganho ao Real Madrid, estivemos em jogo durante tanto tempo", lamentou o guarda-redes."Obrigado aos nossos incríveis fãs que estiveram em Kiev e me apoiaram, mesmo depois do jogo. Não dou esse apoio como garantido e mais uma vez mostraram a grande família que somos. Obrigado, vamos voltar mais fortes", finalizou.

Loris Karius, o guarda-redes do Liverpool que teve umana final da Liga dos Campeões (ganha por 3-1 pelo Real Madrid, sábado, em Kiev), quebrou este domingo o silêncio nas redes sociais. O jogador dos reds agradeceu o apoio de recebeu dos adeptos e reconheceu ter comprometido as ambições da equipa."Não dormi até agora... As imagens continuam a passar na minha cabeça, uma e outra vez. Peço imensa desculpa aos meus companheiros, aos fãs e a todo o staff. Sei que deitei tudo a perder com aqueles dois erros e dececionei-vois", começou por escrever, no Twitter.