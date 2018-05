O diário inglês 'The Telegraph' noticia este domingo que a polícia de Merseyside, em Inglaterra, está a investigar ameaças de morte e mensagens de ódio recebidas por Loris Karius, guarda-redes do Liverpool que no último sábado, na final da Liga dos Campeões, teve uma atuação para esquecer. O Real Madrid venceu, por 3-1."Matarei a tua namorada", "os teus filhos merecem morrer de cancro" ou "espero que toda a tua família morra de cancro" são algumas das mensagens que Karius e a família receberam.Um porta-voz da polícia informou que as autoridades de Merseyside levam "muito a sério mensagens desta índole nas redes sociais e todas as ofensas vão ser investigadas".