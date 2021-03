Guarda-redes do Watford atira: «O Diego Costa é uma ratazana asquerosa»

Diego Costa deixou Inglaterra há quatro anos mas por lá há quem ainda não se tenha esquecido dele. Ben Foster, guarda-redes do Watford, não guarda boas memórias dos confrontos com o brasileiro naturalizado espanhol, que depois do Chelsea passou pelo Atlético Madrid, encontrando-se, agora, desempregado.





Quando perguntaram a Foster qual o jogador que menos gostava de defrontar o jogador não teve dúvidas. "É uma boa pergunta e a resposta é o Diego Costa porque ele era simplesmente uma ratazana asquerosa", explicou no canal 'The Cycling GK'. "Ele grunhia, arranhava, não te deixava em paz, não te dava nem um segundo para respirar."E Luis Suárez, o avançado uruguaio do Atlético Madrid que jogou no Liverpool, também não está nas boas graças do jogador. "O Luis Suárez também era um bocado assim. Era horrível jogar contra ele, dava pontapés, arranhava, fazia qualquer coisa."Mas Foster reconhece que tanto Diego Costa como Suárez são jogadores que fazem de tudo para ajudar a sua equipa. "São vencedores puros, gosto desse tipo de jogadores, toda a gente gosta de os ter na sua equipa. São animais!"