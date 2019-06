Guardião do Brighton agradece ao Real ter levado Hazard

Quem diz a verdade não merece castigo. É o caso do guarda-redes do Brighton, Mat Ryan, que reagiu à transferência de Eden Hazard, do Chelsea rumo ao Real Madrid, de forma bem direta e sincera.

"Ainda bem que se vai embora, agora pode ir estragar a vida de outros. Graças a Deus! Acho que nas quatro vezes que joguei contra o Chelsea nunca defendi um remate dele. Ou foi bloqueado, ou saiu ao lado ou foi golo... É um bocadinho chato sofrer sempre golos dele, por isso ainda bem que vai embora. Deixo uma palavra de agradecimento ao Real Madrid", revelou bem-disposto.