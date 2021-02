Guardiola: «A equipa não pensa na tabela, pensa só nos três pontos»

Pep Guardiola somou o 17º triunfo consecutivo, em todas as competições, esta quarta-feira, ao bater o Everton em Goodison Park por 3-1, em jogo da 16ª jornada da Premier League. No entanto, para o técnico catalão, as contas do título estão ainda por ser feitas.





"Foi um jogo realmente duro, o relvado não estava em perfeitas condições e eles são uma equipa muito física. Tivemos uma performance sólida e os rapazes correram como era suposto", explicou o técnico dos citizens, que tem 10 pontos de vantagem para o vice-líder Manchester United."O futebol não é só defesa, ataque... não se conseguem ganhar títulos sem uma boa defesa e nós temos concedidos poucos golos e oportunidades. Este é o Everton que marcou três em Old Trafford e cinco ao Tottenham. É uma equipa que consegue criar oportunidades", lembrou. "Esta é a nossa identidade. Quando vences vários jogos seguidos, todos te querem ganhar e torna-se traiçoeiro. Não vejo a equipa a pensar na posição na tabela, já falámos sobre isso. Também não viemos cá defender a liderança... é tudo sobre os três pontos", precisou, 'chutando' a questão do título. "Ainda faltam 42 pontos por disputar, estamos a meio de fevereiro."O entusiasmo citizen foi também visível nas palavras de Mahrez, autor de um golo na partida. "Fizemos um bom jogo novamente", explicou o extremo argelino, que sublinhou a conexão com Bernardo Silva."Sempre tivemos uma boa ligação, nem precisamos falar para saber onde está o outro. Conhecemo-nos todos muito bem. Estamos num grande momento. Título? Não sei, só pensamos no próximo jogo frente ao Arsenal."