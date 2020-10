Guardiola ainda não renovou e Manchester City já prepara um plano B

Pep Guardiola termina contrato com o Manchester City em junho do próximo ano e não há notícias sobre a renovação do técnico catalão. Em Inglaterra diz-se que será o próprio treinador a decidir se fica ou se vai embora, mas os citizens não querem ser apanhados desprevenidos e, segundo o 'Daily Mail', já prepararam um plano B.





Na mira do clube inglês estarão Mauricio Pochettino e Julian Nagelsmann. O primeiro continua desempregado, desde que foi despedido e rendido por José Mourinho no Tottenham e tem um estilo que agrada aos diretores do clube; o segundo, de apenas 33 anos, tem dado nas vistas ao serviço Leipzig.O Manchester City espera uma tomada de posição por parte de Guardiola, mas sabe que não poderá esperar muito. Se por um lado a incerteza em relação ao comando técnico pode afetar a equipa, por outros os citizens temem que tanto Pochettino como Nagelsmann possam escapar-se-lhes por entre os dedos...