Guardiola assume que "é mais difícil" ganhar a Premier League do que Champions: «É diferente de vencer 7 jogos...»

Pep Guardiola assumiu esta sexta-feira que ser campeão na Premier League "é mais difícil" do que conquistar a Liga dos Campeões. O técnico do Manchester City está perto de alcançar mais um título inglês e para isso apenas precisará de fazer um resultado igual ou melhor do que o Liverpool na última ronda, já este fim-de-semana."São muitas semanas e jogos, lutas com lesões, bons e maus momentos com diferentes situações, adversários difíceis. É realizador porque são todos os dias. Quando lutas pela Premier League e tens sucesso no final, dá-te a sensação de grande satisfação. Ficamos mais felizes nas nossas vidas quando ganhamos. Ganhas e fazes bons treinos, com um bom ambiente e com bom estado de espírito. Não é como a Taça de Inglaterra ou um único jogo, trata-se de rotina. Não estou a dizer que a Liga dos Campeões não é importante. Estamos loucos para a vencer. Nós queremo-la e adoramos a competição. Adoraríamos estar em Paris na próxima semana, mas ganhar 38 jogos, em vez de seis, oito ou nove jogos, é diferente. Sempre gostei da Premier League desde que era jogador. A liga é boa e estamos à beira de a vencer", frisou em conferência de imprensa de lançamento do encontro com o Aston Villa.