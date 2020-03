Guardiola: «Bruno Fernandes é um jogador excecional»

Bruno Fernandes vai disputar domingo o seu primeiro dérbi de Manchester, sendo um dos adversários que maior apreensão causa a Guardiola.





"Creio que o Bruno é um jogador excecional. É por isso que o United o comprou", diz o técnico do City, garantindo não ter pedido à direção dos citizens para contratar o médio português: "O City surge ‘ligado’ a mil milhões de jogadores todos os meses. Também o ‘ligaram’ a nós, mas creio que nunca chegámos a contactá-lo".Solskjaer, por seu lado, acredita que Bruno Fernandes vai ajudar o United a inverter a recente tendência do dérbi de Manchester. Que tendência? O City ganhou os últimos três jogos realizados em Old Trafford. "Gosto dos jogadores que não mudam a forma de jogar quando trocam de equipa. O nosso Bruno é igual ao do Sporting. Tem muita qualidade e está num grande momento de forma. Chegou rotulado de líder e vem demonstrando que é mesmo um líder. É um vencedor! Para ele, estar a 99 por cento não é suficientemente bom", explica o técnico dos red devils.