Guardiola confirma ausência de Ederson na visita ao Liverpool

Pep Guardiola confirmou esta sexta-feira que o guarda-redes brasileiro Ederson vai falhar a deslocação do Manchester City ao reduto do Liverpool, no domingo (16h30), naquele que é o encontro mais aguardado da 12.ª jornada da Premier League.

Ederson foi substituído ao intervalo, com queixas musculares, no empate (1-1) dos citizenses na visita à Atalanta, na quarta-feira, a contar para a Liga dos Campeões, o que deixou desde logo em aberto a possibilidade de o antigo guardião do Benfica não poder defrontar o Liverpool.

Guardiola desfez todas as dúvidas e, além de admitir que Ederson não vai estar na baliza do City em Anfield, o técnico desconhece o tempo de paragem que o guarda-redes vai enfrentar.



"Ederson não vai conseguir jogar. Não sei por quanto tempo vai ficar de fora, mas no domingo ele não poderá jogar", referiu Guardiola na antevisão ao encontro com os reds.



Face à ausência de Ederson, Claudio Bravo será o titular da baliza dos citizens e mereceu elogios do treinador espanhol. "Cláudio Bravo é um guarda-redes excecional. Venceu muitos jogos com a seleção do Chile e não tenho dúvidas do seu valor", justificou Guardiola.



O Manchester City, campeão em título e atual 2.º classificado da Premier League, visita o Liverpool, atual líder do campeonato e vice na época passada, sendo que nesta altura há seis pontos a separar as duas equipas.





