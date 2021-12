Guardiola confirma negociações entre Man. City e Barcelona por Ferran Torres

Pep Guardiola confirmou esta quinta-feira que o acordo para a transferência do espanhol Ferran Torres para o Barcelona está prestes a ser concluído.

"Ouvi dizer que está próximo de ser fechado, mas não ouvi nada do clube nesse sentido. Nada oficial. Estão a negociar. Quando o clube confirmar, é porque está feito", afirmou o treinador do Manchester City em conferência de imprensa, na qual disse apenas aguardar a comunicação do diretor de futebol do clube inglês, Txiki Begiristain, de que a operação foi consumada.

O avançado espanhol, de 21 anos, tinha assinado pelo Manchester City, proveniente do Valencia, no verão de 2020, a troco de 25 milhões de euros, mais 12 em variáveis.

Pep Guardiola confessou que não tentou convencer Ferran Torres a permanecer no Manchester City, quando este lhe deu conta do desejo de deixar a Premier League e rumar ao Barcelona. "Tenho sempre a sensação de que, quando o Barcelona e o Real Madrid batem à porta, é difícil dizer não", admitiu Guardiola, para quem "não faz sentido algum" impedir um jogador de sair quando "não está feliz".