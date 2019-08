Guardiola conquista o 28.º título como treinador

O treinador catalão Pep Guardiola somou este domingo o 28.º título da carreira de treinador, ao comandar o Manchester City à vitória na Supertaça inglesa, conquistada face ao Liverpool, no desempate por penáltis, em Wembley.Depois de uma igualdade a um golo nos 90 minutos, os citizens impuseram-se nas grandes penalidades por 5-4, com o guarda-redes chileno Cláudio Bravo como herói, e arrebataram o sétimo troféu na era Guardiola, que chegou a Inglaterra em 2016/17."Foi um jogo incrível por parte das duas equipas. Tivemos bons momentos, mas, nos últimos 15 minutos, eles tiveram várias oportunidades para ganhar. Ganhámos nos penáltis e o primeiro título é para nós. Foi um bom teste", disse o técnico do City.A iniciar a quarta época ao comando do Manchester City, o técnico espanhol, de 48 anos, não conseguiu qualquer troféu na primeira época, mas arrebatou dois na segunda (2017/18), o campeonato e a Taça da Liga.Na temporada passada, a sua terceira no Etihad, Guardiola fez ainda melhor, ao lograr o pleno: ganhou a Premier League, um ponto à frente do campeão europeu Liverpool, a Taça de Inglaterra, a Taça da Liga e a Supertaça, a Community Shield.Com a vitória de hoje, e pelos ingleses, o catalão passou a contar sete títulos, os mesmos que contabilizou em três épocas ao serviço do Bayern Munique, de 2013/14 a 2015/16.Guardiola herdou uma equipa campeã europeia (2012/13) e aproveitou esse facto para ganhar o Mundial de Clubes e a Supertaça Europeia, aos quais juntou o pleno de três edições da Bundesliga e duas vitórias na Taça da Alemanha.Antes, ao serviço do FC Barcelona, o ex-médio dos catalães arrebatou aqueles que ainda são os principais títulos da sua carreira, a Liga dos Campeões de 2008/09 e 2010/11, num total de 14 conquistas, em quatro épocas (2008/09 a 2011/12).A formação espanhola, ao ritmo do tiki taka de Xavi e Iniesta e com um imparável Lionel Messi, ganhou ainda três campeonatos, duas Taças do Rei e três supertaças, internamente, e ainda dois Mundiais de Clubes e duas Supertaças Europeias.